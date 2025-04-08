Вода уже вышла на поймы нескольких рек, но ситуация под контролем.

Весеннее половодье в Омской области продолжается, уровень воды в реках поднимается. Как уточнил «СуперОмск» со ссылкой на Обь-Иртышский гидрометцентр, на Иртыше за прошедшие сутки вода поднялась на 11–95 сантиметров, а на реке Ишим этот показатель оказался еще больше, от 75 до 128 сантиметров. Другие реки бассейна Иртыша тоже демонстрируют подъем воды, хотя и с разной скоростью – от 14 до 114 сантиметров в сутки.

Уже зафиксировано, что вода вышла на поймы рек Уй у села Ельничное, Большой Аев у села Чебаклы и Шиш на севере Омской области. В ближайшее время процесс вскрытия рек и увеличения уровня воды продолжится. Предполагается, что вода выйдет на пойму реки Большой Аев у деревни Уки. Прогнозируется, что опасных значений уровни воды достигать не будут.