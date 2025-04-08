В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

В Калачинском районе произошел конфликт между водителями автомобилей Subaru и «Лады-Гранты». Как сообщили в полиции, в результате инцидента есть пострадавшие.

По предварительным данным, водитель иномарки подрезал «Ладу», что привело к словесной перепалке. Мужчины разъехались, но позже вновь встретились на парковке у торгового комплекса. Водитель «Лады» решил продолжить конфликт, в ходе которого водитель Subaru распылил ему в лицо газовый баллончик. В ответ тот достал пневматический пистолет и выстрелил в заднее стекло иномарки.

В полицию обратился водитель иномарки. Правоохранители зафиксировали следы от пули. Владелец оценил ущерб в 55 тыс. рублей.

Водитель «Лады», в свою очередь, сообщил, что после инцидента ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него химический ожог левого глаза из-за газового баллончика.