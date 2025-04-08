Родители воспитанников заявили, что руководство не проводит ремонт.
Накануне омичи пожаловались в соцсетях на состояние детского сада № 379, который располагается в поселке Степном. По словам горожан, во всем здании протекает крыша.
– Самая страшная ситуация в группе № 14, там крыша течет прямо в спальне, на кровати ясельной группы. Деньги вроде на наш садик выделяются, но ремонты делают родители за свой счет, песок в песочницы в прошлом году купили сами родители, мы даже развивающие игры и игрушки в прошлом году сами приобрели, – отмечает один из родителей воспитанников.
По словам родителей, в учреждении не хватает воспитателей. А зимой никто не чистит детские и пешеходные дорожки, ведущие к саду, поэтому детям негде гулять.
В Роспотребнадзоре обещали провести проверку, чтобы выяснить, нарушают ли в детском саду санитарное законодательство. Омичи, однако, отмечают, что в прошлом году ведомство уже проверяло учреждение. Однако результатов это не принесло.