Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Пары определятся уже сегодня вечером.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов обозначил одну из возможных встреч второго раунда плей-офф как потенциальный скрытый финал. Речь идет об омском «Авангарде».

– Ждем седьмой матч «Сибири» с «Салаватом Юлаевым». Хорошо, что с первого раунда встречаются такие серии. Второй раунд будет перекрестным. В одной из серий может состояться скрытый финал, если встретятся «Авангард» и «Локомотив». Будем готовиться, – цитируют Морозова Allhockey.

«Локомотив» выйдет на игру против «Авангарда» во втором раунде, если «Сибирь» уступит в решающем матче первого раунда «Салавату Юлаеву». Если же команда из Новосибирска одержит победу, то соперником ярославцев станет именно она.

·Спорт

Пары определятся уже сегодня вечером.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов обозначил одну из возможных встреч второго раунда плей-офф как потенциальный скрытый финал. Речь идет об омском «Авангарде».

– Ждем седьмой матч «Сибири» с «Салаватом Юлаевым». Хорошо, что с первого раунда встречаются такие серии. Второй раунд будет перекрестным. В одной из серий может состояться скрытый финал, если встретятся «Авангард» и «Локомотив». Будем готовиться, – цитируют Морозова Allhockey.

«Локомотив» выйдет на игру против «Авангарда» во втором раунде, если «Сибирь» уступит в решающем матче первого раунда «Салавату Юлаеву». Если же команда из Новосибирска одержит победу, то соперником ярославцев станет именно она.