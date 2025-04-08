Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предприятие не справилось с долгами, которые достигли почти 19 млн рублей.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ачаирский-1» в Омской области обанкротился. С 6 апреля на предприятии назначили конкурсного управляющего, который подготовит имущество к продаже.
Кооператив работал с 2002 года и занимался разведением коров и производством молока. К прошлому году кооператив задолжал кредиторам почти 19 млн рублей. Представители СПК сами обратились в Арбитражный суд Омской области с заявлением о банкротстве.
·Экономика/Бизнес

Предприятие не справилось с долгами, которые достигли почти 19 млн рублей.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ачаирский-1» в Омской области обанкротился. С 6 апреля на предприятии назначили конкурсного управляющего, который подготовит имущество к продаже.
Кооператив работал с 2002 года и занимался разведением коров и производством молока. К прошлому году кооператив задолжал кредиторам почти 19 млн рублей. Представители СПК сами обратились в Арбитражный суд Омской области с заявлением о банкротстве.