Омск-Информ
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·Общество

Жители обвиняют в загрязнении воздуха ТЭЦ-5.

В паблике «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте» омичи рассказали о вредных выбросах, которыми, как им кажется, отравляет воздух ТЭЦ-5. 

– Спасибо ТЭЦ-5 за то, что до сих пор так и не сменили фильтры. Прощай, экология, – заявил автор поста.

Ему вторит подписчик. 

– Все поля по розе ветров засыпаны сажей.... В прошлом году такого не было! – утверждает омич. 

По данным Обь-Иртышского УГМС в воскресенье, 6 апреля, в воздухе действительно присутствовало повышенное содержание диоксида азота. В Ленинском округе, недалеко от ТЭЦ-5, концентрация этого вещества составила 1,2 ПДК. Оксид азота образуется в процессе переработки различных продуктов сгорания и отходов предприятий промышленного сектора.

·Общество

Жители обвиняют в загрязнении воздуха ТЭЦ-5.

В паблике «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте» омичи рассказали о вредных выбросах, которыми, как им кажется, отравляет воздух ТЭЦ-5. 

– Спасибо ТЭЦ-5 за то, что до сих пор так и не сменили фильтры. Прощай, экология, – заявил автор поста.

Ему вторит подписчик. 

– Все поля по розе ветров засыпаны сажей.... В прошлом году такого не было! – утверждает омич. 

По данным Обь-Иртышского УГМС в воскресенье, 6 апреля, в воздухе действительно присутствовало повышенное содержание диоксида азота. В Ленинском округе, недалеко от ТЭЦ-5, концентрация этого вещества составила 1,2 ПДК. Оксид азота образуется в процессе переработки различных продуктов сгорания и отходов предприятий промышленного сектора.