Омск-Информ
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·Общество

Горожане пользовались автобусами, троллейбусами и трамваями 570 тыс. раз в день. 
Чиновники подсчитали, как часто омичи ездили на общественном транспорте в 2024 году. В среднем горожане пользовались автобусами, троллейбусами и трамваями более 570 тыс. раз за день.
– Среднее число поездок зависит от многих факторов. Наибольшее снижение пассажиропотока наблюдается в периоды летних отпусков, школьных каникул, новогодних и первомайских праздников. Весенне-летний и осенне-зимний периоды равнозначны по количеству поездок, – уточнили в департаменте транспорта.
Как пяснил «НГС55», в будни омичи совершают больше поездок, чем в выходные. Наибольшую нагрузку специалисты фиксировали с понедельника по пятницу в часы пик – с 7 до 9 часов утра и с 17 до 19 часов вечера.
·Общество

Горожане пользовались автобусами, троллейбусами и трамваями 570 тыс. раз в день. 
Чиновники подсчитали, как часто омичи ездили на общественном транспорте в 2024 году. В среднем горожане пользовались автобусами, троллейбусами и трамваями более 570 тыс. раз за день.
– Среднее число поездок зависит от многих факторов. Наибольшее снижение пассажиропотока наблюдается в периоды летних отпусков, школьных каникул, новогодних и первомайских праздников. Весенне-летний и осенне-зимний периоды равнозначны по количеству поездок, – уточнили в департаменте транспорта.
Как пяснил «НГС55», в будни омичи совершают больше поездок, чем в выходные. Наибольшую нагрузку специалисты фиксировали с понедельника по пятницу в часы пик – с 7 до 9 часов утра и с 17 до 19 часов вечера.