Омск-Информ
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·Происшествия

Огонь охватил 300 квадратных метров.
Вчера, 7 апреля, в садоводческом товариществе Иртышского поселения произошел пожар в дачном доме. Сообщение о возгорании поступило в 18:44. Огнем было охвачено 300 кв. м. Усилиями 24 сотрудников МЧС России с привлечением 7 единиц спецтехники открытое горение было ликвидировано через час, к 19:42.
В настоящее время дознаватели МЧС занимаются выяснением причины возгорания.
·Происшествия

Огонь охватил 300 квадратных метров.
Вчера, 7 апреля, в садоводческом товариществе Иртышского поселения произошел пожар в дачном доме. Сообщение о возгорании поступило в 18:44. Огнем было охвачено 300 кв. м. Усилиями 24 сотрудников МЧС России с привлечением 7 единиц спецтехники открытое горение было ликвидировано через час, к 19:42.
В настоящее время дознаватели МЧС занимаются выяснением причины возгорания.