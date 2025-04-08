Квартира располагается в райцентре Таврическое.

В региональном минстрое сообщили о выдаче первой в 2025 году квартиры для сироты. Обладательницей жилья стала Лилия Лебедянская из райцентра Таврическое.

Квартира площадью 33 квадратных метра находится в доме, рассчитанном на две либо четыре семьи. В жилье предусмотрено отопление, имеется холодная и горячая вода, установлена система канализации. Внутри выполнены отделочные работы, подключены сантехника и кухонная плита. Кроме того, в новой квартире уже установлены все необходимые счетчики.

В настоящее время договоры на покупку нового жилья оформляются в Омске, Саргатском, Большеуковском, Знаменском, Любинском и Таврическом районах.