С каждым годом количество ремонтируемых дорог уменьшается из-за дорогих материалов.
Вчера, на пресс-конференции, посвященной ремонту дорог, замдиректора департамента городского хозяйства Омска Асхат Сабитов объяснил, почему количество ремонтируемых дорог с каждым годом уменьшается.
- Мы понимаем, что каждый год стоимость строительных материалов растет. Это главный фактор, из-за которого мы можем ремонтировать меньше дорог. Надо учитывать, что с 2019 года мы перешли на комплексный ремонт, включая не только замену асфальта, но и обновление тротуаров, бордюров и дорожных знаков. Всё это увеличивает общую стоимость работ, и количество отремонтированных дорог сокращается. Финансирование остается на уровне 2020 года и не увеличивается, поэтому число ремонтируемых дорог продолжает уменьшаться, - рассказал Асхат Сабитов.
Он также пояснил, что только если финансирование станет больше, тогда количество отремонтированных дорог начнет расти. Другого выхода на сегодняшний день нет.