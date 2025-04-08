Количество машин в 2025 году планируется увеличить в несколько раз.

Вчера, 7 апреля, заместитель директора городского бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Тадин рассказал о том, сколько единиц техники в данный момент есть в распоряжении учреждения, а также поделился ближайшими планами по обновлению автопарка.

- Для летнего содержания в управлении дорожного хозяйства и благоустройства имеется 523 единицы дорожно-строительной техники. В 2024 году на приобретение дорожной техники было предусмотрено 172 миллиона рублей, и было приобретено 12 единиц техники: это фронтальные погрузчики, а также 3 единицы навесного оборудования. В 2025 году бюджетным учреждением планируется приобретение техники в количестве 44 единиц. Также во второй декаде апреля планируется заключение контракта еще на 5 единиц техники. Это прицепы для перевозки катков, которые были приобретены, - сообщил Антон Тадин.

Кроме того, он добавил, что в конце 2024 года были приобретены 4 единицы техники: асфальтовый укладчик, каток и гудронатор. В данный момент управление формирует заявку для участия в отборе на приобретение 20 новых самосвалов.