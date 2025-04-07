Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина и женщина совершили покупки на сумму 8 тысяч рублей.
Омская полиция объявила в розыск пару, которая совершала покупки в магазинах с использованием чужой банковской карты. Записи с камеры видеонаблюдения были распространены в официальных группах омской полиции в социальных сетях.
Известно, что злоумышленники использовали карту в пяти продуктовых магазинах Октябрьского округа, потратив в общей сложности 8 тысяч рублей.
Тех, кто узнает этих людей, просят незамедлительно связаться с полицией либо лично обратиться к правоохранительным органам.
·Происшествия

Мужчина и женщина совершили покупки на сумму 8 тысяч рублей.
Омская полиция объявила в розыск пару, которая совершала покупки в магазинах с использованием чужой банковской карты. Записи с камеры видеонаблюдения были распространены в официальных группах омской полиции в социальных сетях.
Известно, что злоумышленники использовали карту в пяти продуктовых магазинах Октябрьского округа, потратив в общей сложности 8 тысяч рублей.
Тех, кто узнает этих людей, просят незамедлительно связаться с полицией либо лично обратиться к правоохранительным органам.