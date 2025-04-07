Омск-Информ
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·Общество

Проект «Мелодии вместо звонков» подарит школьникам космическую атмосферу перед праздником.

Правительство Омской области сообщило, что накануне 12 апреля в российских школах зазвучат фрагменты популярных космических песен, среди которых «Трава у дома», «Прекрасное далеко», «Надежда», «Притяжение Земли» и другие.

В рамках инициативы «Мелодии вместо звонков» привычные звонки заменят музыкальными композициями и классическими произведениями.

·Общество

Проект «Мелодии вместо звонков» подарит школьникам космическую атмосферу перед праздником.

Правительство Омской области сообщило, что накануне 12 апреля в российских школах зазвучат фрагменты популярных космических песен, среди которых «Трава у дома», «Прекрасное далеко», «Надежда», «Притяжение Земли» и другие.

В рамках инициативы «Мелодии вместо звонков» привычные звонки заменят музыкальными композициями и классическими произведениями.