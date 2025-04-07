Запрет на посещение лесов в Омской области введен для предупреждения пожаров.
Главное управление лесного хозяйства Омской области издало распоряжение, запрещающее посещение лесов и въезд туда транспорта, а также проведение некоторых видов работ для предотвращения пожаров.
Согласно приказу, опубликованному 7 апреля 2025 года, с указанными датами запрещается пребывание людей и проезд автомобилей в следующих районах:
- с 8 по 28 апреля – в Любинском, Калачинском, Исилькульском, Омском, Называевском, Саргатском, Степном и Черлакском лесничествах;
- с 14 апреля по 4 мая – в Большереченском, Крутинском, Знаменском, Большеуковском, Тарском, Васисском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тюкалинском, Тевризском и Усть-Ишимском лесничествах.
Для информирования населения у подъездов к лесным массивам установят информационные щиты, а на самих территориях будут патрулировать лесничие.
Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня в регионе действует особый противопожарный режим.