Родитель восстановил право на выплаты благодаря вмешательству прокуратуры.

Житель Омска направил жалобу в Генеральную прокуратуру России, сообщив, что не получил положенные выплаты на детей. Проблема возникла из-за сбоев в работе информационной системы, предназначенной для проверки данных о льготниках.

– Установлено, что произошедший в 2023 году технический сбой при передаче одного из пакетов данных посредством государственной информационной системы вызвал дублирование в ней сведений о предоставляемых заявителю мерах социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это явилось основанием для отказа в назначении ему пособия на детей в связи с превышением дохода над размером прожиточного минимума, – сообщили в ГП РФ по СФО.

После вмешательства прокурора работу системы скорректировали и многодетному жителю Омска были назначены полагающиеся выплаты. С 1 января 2025 года он получает ежемесячное пособие, составляющее половину прожиточного минимума на каждого ребенка.

Также проверка показала, что из-за технической ошибки были неверно отражены сведения о социальных выплатах 535 жителей региона. По требованию прокуратуры эти данные были исправлены. Двум гражданам, чьи пособия пострадали из-за сбоя, в феврале 2025 года дополнительно выплатили 78,7 тыс. рублей.