На территории планируется второй этап благоустройства.

Омская мэрия объявила торги на благоустройство Иртышской набережной между домами № 10/1 и № 12. На этой территории планируется реализовать второй этап инициативного проекта «Лестница к океану».

Стоимость работ составляет 10 млн рублей. Победителя конкурса выберут 11 апреля. Работы планируется выполнить до 31 октября.

Подрядчику предстоит облицевать лестницу белым гранитом из Мансуровского месторождения, сделать дорожки и восстановить подпорные стены, установить деревянные лавочки, поставить светильники на солнечных батареях.

Перед благоустройством планируется снести 20 кленов и 3 вяза. Взамен на набережной высадят 152 куста кизильника, 110 пузыреплодников, 354 куста спиреи японской, более 4 000 кустов дикого винограда и около 1 700 будры плющевидной.

Напомним, первый этап благоустройства состоял из ремонта ступеней, парапета и асфальтирования площадки перед лестницей. Это обошлось в 1,5 млн рублей.