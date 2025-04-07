Мэрия собирается поторопить подрядчика, которому ранее доверили крупные объекты.

Центральную улицу Омска – Ленина – отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы будет выполнять подрядная организация ООО «СтройТраст», которая сейчас занимается реконструкцией бульвара Архитекторов, капремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра и благоустройством парка Победы.

Согласно контракту, работы начались 1 апреля и должны завершиться к 25 июля. Подрядчик должен удалить старое асфальтобетонное покрытие, уложить новый асфальт, включая съезды и парковочные зоны, а также заменить бордюрный камень, заменить и поднять люки, а также восстановить дорожные знаки и нанести разметку.

– По Ленина контрактные сроки у нас – это 1 августа, это по всем видам работ. Но это центральная улица, поэтому в мае задача подрядчику поставлена завершить работы в полном объеме, – заявил на сегодняшней пресс-конференции заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Асхат Сабитов.

Стоимость всех ремонтных работ на данном объекте оценивается в 48 210 365 рублей.