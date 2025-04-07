Омск-Информ
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·Общество

В северных районах, однако, будет значительно прохладнее.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие два дня, 8 и 9 апреля, в Омской области потеплеет до +15...+20 градусов. При этом в северных районах ожидается +5...+10 °С во вторник и от +9 до +14 °С в среду.
В четверг, 10 апреля, температура воздуха в регионе составит +20...+25 градусов. В северной половине области потеплеет до +14...+19 °С.
·Общество

В северных районах, однако, будет значительно прохладнее.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие два дня, 8 и 9 апреля, в Омской области потеплеет до +15...+20 градусов. При этом в северных районах ожидается +5...+10 °С во вторник и от +9 до +14 °С в среду.
В четверг, 10 апреля, температура воздуха в регионе составит +20...+25 градусов. В северной половине области потеплеет до +14...+19 °С.