Мужчина так сильно хотел попасть на курорт, что стал угрожать экипажу.

38-летний житель Омска устроил дебош на борту самолета, летевшего в Сочи. Мужчина сначала добрался до Москвы рейсом «Аэрофлота», а затем пересел в Шереметьево на борт авиакомпании «Победа». Несмотря на своевременный вылет из Москвы, продолжительность полета на самолете Boeing увеличилась с запланированных 3,5 до 4,5 часа.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», проблемы возникли из-за погодных условий в Сочи, где наблюдалась густая облачность и сильные порывы ветра. Несколько рейсов были перенаправлены на резервные аэропорты, воздушная гавань в Сочи работала в условиях ограниченной видимости.

Задержка полета привела пассажира из Омска в ярость: он начал угрожать членам экипажа физической расправой, если самолет не прибудет вовремя. Командир воздушного судна немедленно сообщил о ситуации диспетчеру и запросил полицию на посадку. Boeing успешно приземлился с задержкой около часа, а агрессивный пассажир был задержан сотрудниками правоохранительных органов сразу после выхода из самолета.