Увеличение зарплат и премиальных позволит команде укрепить позиции в борьбе за Кубок Гагарина.

Континентальная хоккейная лига анонсировала изменения в порядке начисления зарплат и бонусов игрокам. Нововведения начнут действовать с сезона 2025/2026 годов и затронут все команды лиги, включая омский «Авангард».

Совет директоров КХЛ принял решение увеличить минимальный бюджет на оплату труда хоккеистов. С начала следующего сезона этот показатель составит 475 млн рублей. Впоследствии планируется дальнейшее повышение:

в сезоне-2026/2027: потолок зарплат увеличится до 950 млн рублей, минимальная планка – до 525 млн;

в сезоне-2027/2028: потолок достигнет 1 млрд рублей, а минимум – 600 млн.

Кроме того, была пересмотрена система бонусных выплат, не учитываемых в рамках общего бюджета. Клубы теперь имеют право награждать спортсменов:

за выход во второй раунд плей-офф – до 50 млн рублей;

за попадание в полуфинал – до 125 млн рублей;

за выход в финал – до 275 млн рублей;

за победу в Кубке Гагарина – размер бонуса не ограничен.

При этом предусмотрены условия: не менее 60 % игроков основной команды должны принимать участие во втором этапе турнира, а разница между максимальным и минимальным размером вознаграждения не должна превышать четырехкратного размера.

Для омского «Авангарда», регулярно претендующего на лидирующие позиции в чемпионате, новые условия дают больше возможностей для укрепления состава звездными игроками.