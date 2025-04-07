Омск-Информ
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Все недочеты нужно будет исправить до конца апреля.

Подрядная организация, которая в прошлом году выполняла ремонт улицы Маяковского в Омске, должна будет устранить выявленные недочеты до конца апреля, сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

– Есть определенные замечания. Мы провели осмотр после зимы и выявили проблемные участки, касающиеся тротуарной плитки и люков. Уже выдано предписание подрядчику, согласно которому все дефекты должны быть устранены до конца апреля – начала мая, – отметил Сабитов.

Ремонт улицы Маяковского проходил с трудностями. Работы начались с задержкой, что вызвало недовольство среди жителей. Прокуратура выявила нарушения в качестве укладки асфальта, в результате чего подрядчик был привлечен к административной ответственности. Вопрос о сроках полного завершения ремонта оставался открытым.

·Авто

Все недочеты нужно будет исправить до конца апреля.

Подрядная организация, которая в прошлом году выполняла ремонт улицы Маяковского в Омске, должна будет устранить выявленные недочеты до конца апреля, сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

– Есть определенные замечания. Мы провели осмотр после зимы и выявили проблемные участки, касающиеся тротуарной плитки и люков. Уже выдано предписание подрядчику, согласно которому все дефекты должны быть устранены до конца апреля – начала мая, – отметил Сабитов.

Ремонт улицы Маяковского проходил с трудностями. Работы начались с задержкой, что вызвало недовольство среди жителей. Прокуратура выявила нарушения в качестве укладки асфальта, в результате чего подрядчик был привлечен к административной ответственности. Вопрос о сроках полного завершения ремонта оставался открытым.