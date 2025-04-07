Нападение мужчины на несовершеннолетнюю зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Сургуте вахтовик из Омска преследовал несовершеннолетнюю девочку. Камеры видеонаблюдения, установленные на одном из подъездов, зафиксировали, как взрослый мужчина погнался за ребенком. Об инциденте сообщили очевидцы, опубликовав видео с места события в соцсетях.

Как выяснилось, вахтовик был пьян. Его задержала полиция.

– Сотрудниками полиции задержан гражданин 1986 г. р., привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, – сообщили порталу Muksun.fm в пресс-службе МВД по ХМАО-Югре.

Причина, по которой омич преследовал ребенка, осталась за кадром.