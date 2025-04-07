Остальные участки остаются неблагоустроенными.

Мэрия Омска подготовила отчет о работах по восстановлению нарушенного благоустройства после ремонта коммунальных сетей. С начала 2023 года ресурсоснабжающие организации 5,3 тыс. раз сообщали о работах с нарушением благоустройства.

На 3518 объектах работы завершили, и благоустройство восстановили. Еще 1817 мест остаются разрытыми. Больше всего незавершенных работ числится за АО «Тепловая компания» – 1051.

После аварийно-восстановительного ремонта инженерных коммуникаций срок восстановления благоустройства по общему правилу составляет 7 рабочих дней. В 2024 году из-за нарушения обязательных требований в сфере благоустройства Омска чиновники выдали З63 предписания, составили 88 протоколов об административных правонарушениях. В этом году уже выдано 50 предписаний, составлено 17 протоколов.