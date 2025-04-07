Отдых за городом обойдется от 1500 рублей.

Весна активно вступила в свои права, самое время выбраться за город и насладиться природой. В «Альпийской деревне» можно отдохнуть по выгодной цене.

За 1500 рублей в сутки гостей ждет свежий воздух, проживание, вкусное трехразовое питание, бассейн и бани. На территории находятся мангальные зоны, где есть все необходимое, чтобы пожарить шашлыки.

Омичи могут насладиться прогулками по лесу или покататься на велосипедах по живописным местам. Прокат уже открыт. Смена обстановки – хороший способ отвлечься от городской пыли и весенней грязи.

Номера разных категорий позволят каждому найти что-то подходящее, а профессиональная команда поваров накормит гостей домашними блюдами. В бассейне есть панорамные окна, чтобы во время плаванья можно было любоваться природой.

Предложение ограничено. Узнать все подробности можно в офисе продаж и по телефону 343-393.

https://vk.com/alp55

Фото предоставлено отделом маркетинга ООО «Альпийская деревня»

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ООО «Альпийская деревня», ИНН: 5501287963. Реклама.