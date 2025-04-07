Мошенники завладели деньгами военнослужащего, оформив на него микрокредит.

Военнослужащий из Омской области стал жертвой аферистов весной 2024 года: мошенники получили доступ к его личным данным и оформили на его имя микрокредит. Незаконно переведенные 30 тысяч рублей поступили на счет преступников. Прокуратура сейчас занимается восстановлением прав пострадавшего.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, чтобы защитить интересы кадрового военного, ведомство подало иск мировому судье судебного участка № 5 Знаменского судебного района Омской области с требованием признать кредитный договор недействительным.

Было установлено, что военный вынужден был возвращать деньги, которые сам не брал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Омский суд уже приступил к рассмотрению иска, поступившего от прокуратуры Знаменского района.