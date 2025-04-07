Двое молодых людей оказались в больнице.

Пьяный водитель на Renault Logan на трассе Асбест – Малышева в Свердловской области на большой скорости влетел в Chery Tiggo, который двигался по встречной полосе. Ранены четыре человека.

– ДТП случилось 5 апреля около 17:15. В Chery ехал 48-летний мужчина и двое детей. Один из них пострадал, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

В результате ДТП оба водителя и два пассажира Chery Tiggo, 20 и 17 лет, доставлены в больницу. Личность лихача установлена – это житель поселка Изумруд, ранее пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, он не имел права управления транспортным средством.

– При проверке на состояние опьянения прибор показал наличие 0,654 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – добавили в свердловской ГАИ.

В отношении мужчины составили протоколы, теперь ему грозит административный арест и штраф. Водитель Chery – житель Омской области. Инспекторы добавили, что он также много лет нарушал ПДД: на него были составлены уже 44 протокола.