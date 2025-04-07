Депутатов Советов муниципальных округов первого созыва выберут в Омской области 13 апреля.

В ближайшее воскресенье, 13 апреля, жителям 15 районов предстоит избрать 234 депутата Советов муниципальных округов первого созыва. Голосование будет проводиться на 502 избирательных участках. На этих территориях зарегистрировано около 220 тыс. избирателей.

Это первые выборы после муниципальной реформы, которая предполагает переход от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой. Голосовать будут в Азовском, Большереченском, Большеуковском, Кормиловском, Крутинском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Таврическом, Тюкалинском и Шербакульском районах. В этих районах пройдены все процедуры по переходу к одноуровневой системе местного самоуправления – интересы жителей депутаты будут представлять только в райсовете, сельсоветы упразднены.

В избирательной кампании участвуют представители всех политических партий, в том числе партии «Новые люди». В списке кандидатов есть известные люди, например, в Большереченском районе кандидатом от регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» выдвинут известный в Омске общественный деятель Игорь Басов. Скандалами кампания тоже отметилась. Так, в Нововаршавском районе было отказано в регистрации кандидату из-за неполноты данных о судимости. Мужчина не утаил сведений о своей судимости, которую погасил, однако указал статью 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), по сведениям УМВД он отбывал наказание по ст. 122 пункт «г», часть 2 («группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой лиц»).

Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 часов.