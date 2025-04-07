Омск-Информ
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·Общество

Акция позволяет вернуть в оборот миллионы монет, которые без надобности лежат у населения.
В Омской области началась новая «Монетная неделя». С 7 по 19 апреля жители региона могут обменять мелочь на купюры без комиссии.
Как сообщает пресс-служба омского отделения Банка России, условия акции нужно уточнять в конкретном банке. Адреса банков можно посмотреть здесь.
В 2024 году за две «Монетные недели» омичи вернули в оборот почти 950 тыс. монет на общую сумму 3 млн 700 тыс. рублей
·Общество

Акция позволяет вернуть в оборот миллионы монет, которые без надобности лежат у населения.
В Омской области началась новая «Монетная неделя». С 7 по 19 апреля жители региона могут обменять мелочь на купюры без комиссии.
Как сообщает пресс-служба омского отделения Банка России, условия акции нужно уточнять в конкретном банке. Адреса банков можно посмотреть здесь.
В 2024 году за две «Монетные недели» омичи вернули в оборот почти 950 тыс. монет на общую сумму 3 млн 700 тыс. рублей