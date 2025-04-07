Огонь тушили 17 сотрудников МЧС.

В воскресенье, 6 апреля, в 14:28 на улице Энгельса в Старом Кировске загорелся пристроенный к частному дому сарай. На вызов прибыла пожарная бригада, состоящая из 17 человек.

Огонь успел распространиться на площади 60 кв. метров. Пожарные справились с возгоранием за полчаса, и в 15:06 пламя было ликвидировано, сообщили в МЧС.

Из горящего сарая был спасен мужчина. Его состояние не уточняется. Причина пожара устанавливается.