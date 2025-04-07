Мужчину обнаружили на улице спустя час, он истекал кровью.

Жительница Русско-Полянского района Омской области причинила тяжелую травму своему знакомому. Как сообщают полицейские, мужчина вместе с другом пришел в гости к двум женщинам. Компания выпивала, и мужчина закурил. Одна из женщин сделала гостю замечание, началась ссора, которая переросла в драку.

Когда сельчанка попыталась вытолкнуть мужчину на улицу, он ударил ее кулаком по голове. Женщина вернулась в дом, схватила кухонный нож и ударила обидчика в живот. Очевидцы вызвали скорую, но помощь медиков сельчанин вовремя не получил.

– От прибывших медиков пострадавший попытался скрыться. Спустя час раненого 38-летнего мужчину обнаружили на улице, его состояние резко ухудшилось из-за потери крови. В срочном порядке его доставили в лечебное учреждение, – рассказали в полиции.

На женщину завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Ранее 35-летняя сельчанка проблем с законом не имела.