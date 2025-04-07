Семья отсудила у школы компенсацию за тяжелую травму.

Семья из Омского района отсудила у «Красноярской СОШ» более 300 тыс. рублей за травму своего ребенка. В такую сумму суд оценил расходы на лечение и компенсацию морального вреда.

Как сообщает прокуратура, в марте прошлого года на уроке физкультуры 12-летняя девочка спускалась на лыжах с горки. Во время этого упражнения она получила компрессионный перелом позвоночника, что специалисты оценили как тяжкий вред здоровью.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.