Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предприятие планирует выпускать там 15 тонн конфет в год.
Омская мэрия выдала компании «Сладуница» разрешение на строительство дополнительного корпуса. Трехэтажное здание площадью 6808,9 кв. м появится на улице Звездова.
– Этого будет достаточно для организации работы по выпуску 15 129 тонн конфет в год, – отметили в мэрии.
Компания планирует трудоустроить на новое производство 240 человек.
·Экономика/Бизнес

Предприятие планирует выпускать там 15 тонн конфет в год.
Омская мэрия выдала компании «Сладуница» разрешение на строительство дополнительного корпуса. Трехэтажное здание площадью 6808,9 кв. м появится на улице Звездова.
– Этого будет достаточно для организации работы по выпуску 15 129 тонн конфет в год, – отметили в мэрии.
Компания планирует трудоустроить на новое производство 240 человек.