Омск-Информ
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·Общество

Рейсы отменят на время ремонта контактной сети.
В Омске 8 и 10 апреля перестанут ходить трамваи № 2. Как сообщили в мэрии, движение закроют в 11:00 и возобновят в 13:00.
Движение приостановят для ремонта сооружений и коммуникаций, обеспечивающих трамвайное сообщение. На 3-й Транспортной будут монтировать опоры контактной сети.
·Общество

Рейсы отменят на время ремонта контактной сети.
В Омске 8 и 10 апреля перестанут ходить трамваи № 2. Как сообщили в мэрии, движение закроют в 11:00 и возобновят в 13:00.
Движение приостановят для ремонта сооружений и коммуникаций, обеспечивающих трамвайное сообщение. На 3-й Транспортной будут монтировать опоры контактной сети.