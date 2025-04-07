На ремонт планируется выделить около 400 млн рублей.

В 2025 году на ремонт дорог в 14 муниципалитетах Омской области будет направлено 398 млн рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко. На эти средства планируется восстановить 19 км дорог и два моста, в 2026 году к ним добавится еще 7 км дорог общего пользования.

Так, ремонт дорожного полотна запланирован в Калачинске по улицам Заречная, Павла Ермака, Строительная, Чкалова, Черепова, Омская, Пионерская и Садовая. Состоится ремонт подъезда к селу Колосовка, которое в следующем году празднует 400-летие, а в Муромцевском районе предусмотрен ремонт подъезда к селу Рязаны.

В Называевске планируется ремонт участков по улицам Колхозная, Ленина, Чкалова и Октябрьская. В Нововаршавке предусмотрен дорожный ремонт по улице Красноармейская. В Одесском отремонтируют участки по улице Деревянко, переулку Светлому. В селе Красноярка Омского района предстоит ремонт участков дорог по улице Боровая, Ленина, Лесношкольная, проезд Лесношкольный и Спортивная. Также дорогу починят в деревне Приветной и участок полотна по улице Строителей в поселке Магистральном Омского района.

В Полтавке предусмотрен ремонт участков дорог по улицам Победы, Ленина, Калинина, Горького, Новая, Пушкина. В Седельниково в планах ремонт участков дорог по улицам Горького, Кирова, Кооперативная. Это входит в план подготовки к 300-летию села, которое будет отмечаться в 2026 году. В Тюкалинске предусмотрен ремонт участков дорог по улицам Ленина, Озерная, 1-я Кооперативная, Лесная и Заречная.

Мосты через реку Ошу в деревне Плахино и селе Строкино Колосовского района также будут отремонтированы.

В 2026 году ремонта стоит ждать в Нововаршавке. Обновят дорожное полотно на улицах Весна, Есенина, Красный Путь, Промкомбинатовская и Северная. В селе Красноярка продолжится ремонт улиц Ленина и Спортивная, в Полтавке – по улице М. Долиной.

Кроме того, в следующем году в Седельниково завершат ремонт улиц Горького и Зеленая в рамках подготовки к юбилею села.