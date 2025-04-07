Спиртное провоцирует изменения в мозге.

Терапевт «Скандинавского центра здоровья» Ольга Чистик рассказала, как алкоголь влияет на человеческий мозг, изменяя его. При его длительном употреблении нарушается естественный синтез гормона дофамина и других нейромедиаторов. Регулярно пьющий человек получает сильное удовольствие и эйфорию, но со временем мозг «привыкает» к такому источнику радости и для получения того же эффекта требует все больше алкоголя.

– При попытке отказаться от крепких напитков человек будет испытывать такие симптомы абстиненции, как дрожь и головная боль. Чтобы избавиться от них, он вновь употребит алкоголь. Таким образом и формируется замкнутый круг зависимости, – цитирует Ольгу Чистик издание Lenta.ru.

Когда круг замкнулся, человек начинает испытывать трудности в обществе. Из-за сильной алкогольной зависимости возникают трудности в работе, общении, связях с семьей. Все это усугубляется проблемами со здоровьем, вызванными алкоголем, которые, в конце концов, могут привести к летальному исходу.