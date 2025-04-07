Омск-Информ
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·Происшествия

Дети самостоятельно пытались справиться с возгоранием сухой травы.

В паблике «Аварийный Омск» опубликовано видео с детьми, тушащими горящую траву на улице Завертяева. Автор поста сообщает, что возгорание было крупным и проходящие мимо дети решили не оставаться в стороне и попытались потушить его своими силами. 

– Сгорела большая територия, приехала пожарная машина, но к этому времени мимо проходящие дети потушили половину огня, – отмечает автор. 

Вечером тлеющая трава загорелась снова, но в этот раз обошлось без детей-героев. На вызов приехала другая пожарная бригада и благополучно потушила возгорание.

·Происшествия

Дети самостоятельно пытались справиться с возгоранием сухой травы.

В паблике «Аварийный Омск» опубликовано видео с детьми, тушащими горящую траву на улице Завертяева. Автор поста сообщает, что возгорание было крупным и проходящие мимо дети решили не оставаться в стороне и попытались потушить его своими силами. 

– Сгорела большая територия, приехала пожарная машина, но к этому времени мимо проходящие дети потушили половину огня, – отмечает автор. 

Вечером тлеющая трава загорелась снова, но в этот раз обошлось без детей-героев. На вызов приехала другая пожарная бригада и благополучно потушила возгорание.