Омск-Информ
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·Происшествия

О его местоположении неизвестно уже неделю.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о розыске 50-летнего Александра Назаренко. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 31 марта. 

Приметы пропавшего: рост 176 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза карие. В что был одет Александр, неизвестно. 

Всем, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-72 или 112.

·Происшествия

О его местоположении неизвестно уже неделю.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о розыске 50-летнего Александра Назаренко. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 31 марта. 

Приметы пропавшего: рост 176 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза карие. В что был одет Александр, неизвестно. 

Всем, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-72 или 112.