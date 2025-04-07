Омск-Информ
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·Общество

В течение дня температура воздуха достигнет +20С°.

Сегодня, 7 апреля, в Омске снова ожидается теплая погода. По данным Обь-иртышского УГМС, температура воздуха днем установится в районе +15…+20°С, местами +5…+10°С

Омичей ждет переменная облачность и небольшие осадки. Ожидается южный и юго-восточный ветер скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

·Общество

В течение дня температура воздуха достигнет +20С°.

Сегодня, 7 апреля, в Омске снова ожидается теплая погода. По данным Обь-иртышского УГМС, температура воздуха днем установится в районе +15…+20°С, местами +5…+10°С

Омичей ждет переменная облачность и небольшие осадки. Ожидается южный и юго-восточный ветер скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.