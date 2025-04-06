«Омские Ястребы» первыми среди команд прошли во второй раунд.

Сегодня, 6 апреля, «молодежка» «Авангарда», команда «Омские Ястребы», в Екатеринбурге обыграла местное «Авто» в плей-офф Кубка Харламова со счетом 0:4.

В первом периоде на 4-й минуте шайбу забросил Дмитрий Власенко, счет составил 1:0. В середине второго периода голом в ворота соперника отметился Илья Григорьев. Это дебютная шайба омского защитника, счет стал 2:0.

В третьем периоде «ястребы» вошли в раж, забросив сразу две шайбы. Автор первого гола – Данила Сысоев. Победную точку в матче поставил Дмитрий Власенко, оформив дубль в пустые ворота.

Таким образом омичи, как и в прошлом сезоне, первыми прошли во второй раунд. До сезона 2024/2025 «Омские Ястребы» и «Авто» ни разу не встречались между собой в плей-офф. Первые две встречи омская команда выиграла 7:1 и 4:1.

Команда Виталия Черночуба в сезонах 2021/2022 и 2022/2023 стала обладателем бронзы и серебра соответственно. В чемпионате 2023/2024 «Ястребы» в пяти матчах уступили «Белым Медведям».

Соперник «Омских Ястребов» по четвертьфиналу определится позднее, им станет одна из команд Восточной конференции. Их старшие товарищи также вчера вышли в ¼ плей-офф, но Кубка Гагарина, обыграв «магнитку» со счетом 3:2.