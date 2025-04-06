Омск-Информ
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·Общество

Сотрудники МЧС намерены проконтролировать уровень поступающей к селу воды.

Омские спасатели заранее выехали в село Слободчики. Они намерены проконтролировать уровень воды в реке Ишим и ледоход, который приближается к населенному пункту.  В случае необходимости спасатели собираются оказать помощь населению.

Отметим, что в прошлом году часть населенных пунктов в Усть-Ишимском районе из-за сильного паводка пришлось эвакуировать.

·Общество

Сотрудники МЧС намерены проконтролировать уровень поступающей к селу воды.

Омские спасатели заранее выехали в село Слободчики. Они намерены проконтролировать уровень воды в реке Ишим и ледоход, который приближается к населенному пункту.  В случае необходимости спасатели собираются оказать помощь населению.

Отметим, что в прошлом году часть населенных пунктов в Усть-Ишимском районе из-за сильного паводка пришлось эвакуировать.