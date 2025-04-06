По мнению руководителя, дело в умении прикладывать экстраусилия. Помогли и болельщики.

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков высказался о вчерашней победе «Авангарда». Омичи обошли «Металлург» со счетом 3:2, и со счетом в серии 4:2 вышли в ¼ плей-офф.

По мнению руководителя, помогли настрой и поддержка болельщиков.

– Что за серия! Даже и не представляю, с чего начать – таким лихим вихрем пронеслись все матчи, – отметил Чистяков. – Высоченный темп игры. Максимальный уровень жесткости борьбы. Предельный накал страстей. Мощнейший настрой обеих команд. Высшее качество хоккея. Драма, державшая в напряжении до последних секунд серии. Характер – и болельщиков, и хоккеистов, которые обменивались энергией и заряжались друг от друга. Нам очень помог зашкаливающий шум поддержки родной «G-Drive Арены» – спасибо вам, дорогие болельщики! Это была прекрасная серия, и тем ценнее победа в ней.

Генеральный директор считает, что «ястребы» забрали три близких матча с разницей в одну шайбу и этим облегчили себе задачу.

– Умение сделать одно или несколько экстраусилий – одно из ключевых в плей-офф. Теперь есть время для восстановления и небольшой передышки, – подчеркнул Чистяков.

С такими целями и настроем генеральный директор «Авангарда» пожелал хоккеистами играть и в следующем раунде плей-офф. Следующий соперник омичей определится уже скоро.