Омск-Информ
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Известный хоккейный и футбольный комментатор заявил, что омичи показали небезупречную, но чрезвычайно опасную игру.

Известный хоккейный и спортивный комментатор Денис Казанский высказался о победе «Авангарда».

- Шикардосный хоккей. Повторю, что очень обидно «магнитке» в первом же раунде попасть на такой Омск. Это и есть справедливость всей регулярки, - заявил Казанский в своем телеграм-канале. – «Авангард» показал, что небезупречен. Но чрезвычайно опасен. Серебряков не пропускал больше двух шайб от «магнитки». Тут как обычно: Омск в игре. А в КХЛ будет новый чемпион.

Омичи вчера одолели действующего чемпиона КХЛ, команду «Металлург», со счетом 3:2. И со счетом в серии 4:2 прошли в следующий раунд плей-офф.

·Спорт

Известный хоккейный и футбольный комментатор заявил, что омичи показали небезупречную, но чрезвычайно опасную игру.

Известный хоккейный и спортивный комментатор Денис Казанский высказался о победе «Авангарда».

- Шикардосный хоккей. Повторю, что очень обидно «магнитке» в первом же раунде попасть на такой Омск. Это и есть справедливость всей регулярки, - заявил Казанский в своем телеграм-канале. – «Авангард» показал, что небезупречен. Но чрезвычайно опасен. Серебряков не пропускал больше двух шайб от «магнитки». Тут как обычно: Омск в игре. А в КХЛ будет новый чемпион.

Омичи вчера одолели действующего чемпиона КХЛ, команду «Металлург», со счетом 3:2. И со счетом в серии 4:2 прошли в следующий раунд плей-офф.