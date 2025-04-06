Омск-Информ
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·Происшествия

Постройки горели полночи.

В ночь на субботу, 5 апреля, в 0:20 стало известно о пожаре в селе Сажино Тюкалинского района Омской области. Полыхали 3-квартирный дом и хозяйственная постройка.

Возгорание на 282 квадратах ликвидировали 4 пожарных расчета. В результате пожара погиб 1 человек.

·Происшествия

Постройки горели полночи.

В ночь на субботу, 5 апреля, в 0:20 стало известно о пожаре в селе Сажино Тюкалинского района Омской области. Полыхали 3-квартирный дом и хозяйственная постройка.

Возгорание на 282 квадратах ликвидировали 4 пожарных расчета. В результате пожара погиб 1 человек.