Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники омской полиции, разбираясь в обстоятельствах ДТП, выяснили, что попавшая в аварию машина ранее была угнана виновником инцидента. 34-летний мужчина получил полный букет протоколов за нарушение ПДД, а также стал фигурантом уголовного дела.

Авария произошла на улице 7-я Северная. Водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не рассчитал дистанцию и допустил столкновение с «Нивой». Госавтоинспекторы предложили водителю иномарки пройти медосвидетельствование, и алкотестер зафиксировал 0,809 мг/л. Машину поместили на штрафстоянку. Поскольку водитель не смог показать права и документы на машину, сотрудники полиции «пробили», кому принадлежит иномарка.

– Полицейские установили владелицу иномарки – 40-летнюю омичку – и сообщили ей о произошедшем. Женщина подала заявление об угоне транспортного средства стоимостью 350 000 рублей, – сообщили в полиции.

Омичка рассказала, что «Хонда» была припаркована у дома по улице 21-й Северной, где живет ее отец. Человек, находившийся за рулем, оказался приятелем мужчины. Он помогал пенсионеру по хозяйству, а когда все уснули, взял ключи от машины и поехал кататься по городу. На 7-й Северной водитель не справился с управлением и совершил ДТП.

Госавтоинспекторы составили протоколы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, не имеющим права управления), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса), ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Нарушителя отправили на 10 суток в изолятор временного содержания.

Кроме того, на него завели уголовное дело по ч. 1 с. 166 УК РФ (угон). Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи.