Омск-Информ
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·Спорт

Прощание с Владимиром Кравцом состоялось сегодня.

Сегодня, 5 апреля, в Омске прошло прощание с ветераном греко-римской борьбы, известным тренером Владимиром Кравцом. Он скончался на 80-м году жизни, сообщает Федерация спортивной борьбы Омской области.

За годы своей тренерской работы Владимир Петрович подготовил десятки спортсменов. РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего.

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·Спорт

Прощание с Владимиром Кравцом состоялось сегодня.

Сегодня, 5 апреля, в Омске прошло прощание с ветераном греко-римской борьбы, известным тренером Владимиром Кравцом. Он скончался на 80-м году жизни, сообщает Федерация спортивной борьбы Омской области.

За годы своей тренерской работы Владимир Петрович подготовил десятки спортсменов. РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего.

1459