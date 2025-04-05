Мужчина поступил в больницу с ишемическим инсультом. Он начал разговаривать с врачами прямо на операционном столе.

Врачи БСМП № 1 спасли пенсионера, который поступил в больницу с ишемическим инсультом. Операция по удалению тромба из артерии длилась всего 15 минут, а пациент пошел на поправку прямо на операционном столе.

Как сообщили в региональном Минздраве, 70-летний омич поступил по неотложке с признаками нарушения мозгового кровообращения: спутанное сознание, отсутствие речи и чувствительности в левой руке и ноге. Пациенту оперативно провели КТ-ангиографию с контрастом и выявили ишемический инсульт. Затем пенсионеру сделали тромбоаспирацию – удалили тромб из артерии при помощи специального насоса отрицательного давления.

– Операция заняла 15 минут. Всего же от момента поступления больного в стационар до окончания всех манипуляций прошло не более 2 часов, – рассказал врач-рентгенхирург регионального сосудистого центра БСМП № 1 Павел Неворотов. – Уже на операционном столе пациент начал с нами разговаривать, активно отвечать на вопросы анестезиолога и врача-невролога, у него появилась чувствительность в руке и ноге, которые ранее были парализованы.

Сейчас мужчина активно идет на поправку, с ним работает реабилитолог. После курса лечения у омича есть все шансы полностью восстановиться и вернуться к привычной жизни.