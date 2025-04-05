Изначально объект должны были привести в порядок к концу 2024 года.

Капитальный ремонт троллейбусного депо на улице Ватутина на Левобережье Омска продлится до конца 2026 года, сообщает портал НГС55 со ссылкой на департамент строительства мэрии. Изначально объект должны были отремонтировать к концу 2024 года, то есть сроки сдачи сдвинулись на два года.

Работами занимается ООО «СтройТраст», компания, ведущая реконструкцию бульвара Архитекторов. Эту дорогу расширяют до 4–6 полос для запуска троллейбусных маршрутов, которые свяжут между собой новые микрорайоны Левобережья – Зеленая Река на улице Волгоградской и Кварталы Драверта на улице Крупской. Согласно условиям контракта, «СтройТраст» должен смонтировать контактную сеть на бульваре Архитекторов к июлю текущего года.

Через бульвар Архитекторов будут следовать три новых троллейбусных маршрута: № 5, 7 и 10. При этом на правый берег Иртыша «пятерка» и «десятка» будут ездить через мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, ремонт которого завершится осенью 2026 года. «Семерка» будет курсировать через Ленинградский мост, и, очевидно, ее запустят до завершения реконструкции троллейбусного депо на Ватутина. Новый маршрут на значительном протяжении будет идентичен ныне существующему маршруту № 7 (ж/д вокзал – поселок Солнечный). Запуск маршрутов № 5 и 10 произойдет по окончании работ на мосту у Телецентра и реконструкции депо на Ватутина.