Омск-Информ
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·Происшествия

В результате ДТП пострадали два человека.
Сегодня, 4 апреля, около 15:20 на трассе Омск – Красноярка в Омском районе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Как сообщили в полиции, 34-летний водитель автомобиля Toyota врезался в автобус НефАЗ.
В автобусе, который следовал по маршруту № 342 («Автомобилист» – автовокзал), находились 30 пассажиров. Пострадала 75-летняя женщина. Также травмы получил 36-летний пассажир легковушки.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
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·Происшествия

В результате ДТП пострадали два человека.
Сегодня, 4 апреля, около 15:20 на трассе Омск – Красноярка в Омском районе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Как сообщили в полиции, 34-летний водитель автомобиля Toyota врезался в автобус НефАЗ.
В автобусе, который следовал по маршруту № 342 («Автомобилист» – автовокзал), находились 30 пассажиров. Пострадала 75-летняя женщина. Также травмы получил 36-летний пассажир легковушки.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
1013