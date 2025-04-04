Омск-Информ
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·Спорт

Горожане смогут увидеть завтрашний матч.
В субботу, 5 апреля, в омском Городском саду снова планируется трансляция матча «Авангарда». Игру покажут на экране, который располагается торце Краеведческого музея (улица Ленина, 23а).
Напомним, завтра на «G-Drive Арене» «Авангард» вновь сыграет с «Металлургом». Начало в 17:00.
Это уже 6-й матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина. Пока счет в серии 3:2. В случае победы «ястребы» пройдут в 1/4 финала.
1783
·Спорт

Горожане смогут увидеть завтрашний матч.
В субботу, 5 апреля, в омском Городском саду снова планируется трансляция матча «Авангарда». Игру покажут на экране, который располагается торце Краеведческого музея (улица Ленина, 23а).
Напомним, завтра на «G-Drive Арене» «Авангард» вновь сыграет с «Металлургом». Начало в 17:00.
Это уже 6-й матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина. Пока счет в серии 3:2. В случае победы «ястребы» пройдут в 1/4 финала.
1783