Такую статистику привели в главном государственно-правовом управлении региона.

В главном государственно-правовом управлении региона обнародовали данные по смертности жителей региона с января по март 2025 года. В марте загсы зарегистрировали 2 176 записей о смерти, в феврале – 2055, а в январе – 2385 человек. Всего с начала года в регионе умерло более 6,6 тыс. человек, уточнил «Новый Омск».

При этом рождаемость в регионе оказалась вдвое меньше. В марте родилось 1103 малыша. Всего с начала года увидели свет 3,3 тыс. детей.